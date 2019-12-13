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مرشح يستقيل من حزبه وآخر يمتنع عن التعليق بعد إعلان نتائج انتخابات رئاسة الجزائر

أخبار العالم العربي

مرشح يستقيل من حزبه وآخر يمتنع عن التعليق بعد إعلان نتائج انتخابات رئاسة الجزائر
AFP
مرشحو الانتخابات الجزائرية
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أعلن عبد القادر بن قرينة، مترشح الانتخابات الجزائرية ورئيس حزب "حركة البناء الوطني"، عن استقالته من حزبه.

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وقال بن قرينة إنه سيقدم طلب إعفائه من منصب رأس الحركة، وأن القرار الأخير يعود للحزب ومؤسساته، مضيفا أنه سيتعامل مع الوضع السياسي الجديد للبلاد دون الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك "حفاظا على استقرار البلاد ولمصلحة الشعب الجزائري من أجل استكمال مسيرة تحقيق مطالبه".

من جهته، هنأ عبد العزيز بلعيد، رئيس "حزب جبهة المستقبل"، عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية متمنيا له كل التوفيق.

وامتنع بلعيد عن التعليق على نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن "مستقبل الجزائر هو الأهم".

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83%.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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