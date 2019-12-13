بن فليس وميهوبي يؤكدان قبولها لنتائج انتخابات الجزائر

أعلن علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات" الجزائري، أنه لن يتقدم بأي طعن لـ"السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، مؤكدا أن استقرار الجزائر "هو مبتغانا".

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وقال بن فليس، وزير الحكومة الأسبق، إنه "سيسلم مشعل حزب طلائع الحريات لإطارات الشباب فيه"، في تلميح لإمكانية استقالته من الحزب.

وأكد بن فليس أنه سينظم خلال الأيام المقبلة اجتماعا تقييميا في الحزب، يتمحور حول الوضع السياسي الجديد في البلاد.

وكان الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، عز الدين ميهوبي، أكد أنه لن يتقدم بطعن ولا احتجاجات على نتائج الرئاسيات المعلن عنها.

وأعرب ميهوبي عن أمله في أن تجد مطالب الشعب حلولا على المدى القريب أو المتوسط، كما تقدم بالشكر للجيش على كل الجهود في إنجاح تأمين الانتخابات، و"السلطة الوطنية المستقلة"، التي نجحت حسبه في امتحان تنظيم الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبد المجيد تبون.

المصدر: موقع "النهار" الجزائري