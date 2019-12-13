جزائريون يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات (فيديو)

خرج آلاف الجزائريين، اليوم الجمعة، في مظاهرات بالعاصمة ومدن أخرى للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية، والمطالبة برحيل "رموز نظام بوتفليقة".

وردد المتظاهرون في شوارع العاصمة شعارات منددة بـ "تزوير الانتخابات"، كما هتف المحتجون في مدينة بجاية بشعارات "بوتفليقة وتبون وجهان لعملة واحدة"، و"لن نتوقف عن الاحتجاج".

13/12/19 13h45

مظاهرات عارمة بشارع ديدوش مراد ضد النظام و الرئيس الجديد

Marée humaine à la rue Didouche Mourad contre le système et le nouveau président #الجزائر#Alger#Algeriepic.twitter.com/aesBkOcjrc — Khaled Drareni (@khaleddrareni) 13 décembre 2019

وتأتي احتجاجات اليوم بعد الإعلان عن فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 58 بالمئة، ما يسمح له بتولي منصب الرئيس دون الحاجة إلى المرور إلى دور ثان.

12h35

الجزائريون يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات

Les Algériens dans la rue contre les résultats de la présidentielle #الجزائر#Alger#Algeriepic.twitter.com/BBIWL19rWq — Khaled Drareni (@khaleddrareni) 13 décembre 2019

وكان تبون أبدى في وقت سابق استعداده للتحاور مع المحتجين، الذين يبقون حسبه "أبناء بلدنا رغم اختلاف وجهات نظرنا".

المصدر: RT + "تويتر"