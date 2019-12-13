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جزائريون يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات (فيديو)

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خرج آلاف الجزائريين، اليوم الجمعة، في مظاهرات بالعاصمة ومدن أخرى للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية، والمطالبة برحيل "رموز نظام بوتفليقة".

وردد المتظاهرون في شوارع العاصمة شعارات منددة بـ "تزوير الانتخابات"، كما هتف المحتجون في مدينة بجاية بشعارات "بوتفليقة وتبون وجهان لعملة واحدة"، و"لن نتوقف عن الاحتجاج".

وتأتي احتجاجات اليوم بعد الإعلان عن فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 58 بالمئة، ما يسمح له بتولي منصب الرئيس دون الحاجة إلى المرور إلى دور ثان.

وكان تبون أبدى في وقت سابق استعداده للتحاور مع المحتجين، الذين يبقون حسبه "أبناء بلدنا رغم اختلاف وجهات نظرنا".

المصدر: RT + "تويتر"

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