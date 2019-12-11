نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن اليوم الأربعاء، فصل الجامعات الأوكرانية مئات الطلبة الأردنيين.

وقالت الوزارة في توضيح نشرته منصة "حقك تعرف" الحكومية، إن الجامعات الأوكرانية لم تفصل أي طالب أردني جديد.

وأضافت أن وزارة التربية والعلوم الأوكرانية طلبت من خريجي الجامعات أو الذين ما زالوا يتابعون دراستهم في تلك جامعاتها ويحملون شهادات توجيهي من المدارس العربية غير المرخصة في أوكرانيا، بتزويدها بالإثباتات الأكاديمية المصدقة حسب الأصول.

وتظهر الإثباتات الأكاديمية مدة الدراسة في الجامعة وقائمة المواد التي قدمها الطالب وجميع العلامات والنتائج الدراسية حسب كل مادة، وذلك لمساعدتهم وتوفيق أوضاعهم القانونية.

الإشاعة: لا صحة لخبر فصل مئات الطلبة الأردنيين من الجامعات الأوكرانية#عاجل#حقك_تعرفpic.twitter.com/kpDjb9JhJy — حقك تعرف (@HaggakJO) 11 décembre 2019

وتداول نشطاء ومدونون في الأردن خبرا مفاده أن الحكومة الأوكرانية سلمت كتابا رسميا للملحق الثقافي الأردني في أوكرانيا نبيل أبو درويش، يقضي بفصل مئات الطلبة الأردنيين الذين تخرجوا من المدارس العربية هناك والتحقوا بالجامعات الأوكرانية بعد مصادقة شهاداتهم من وزارة التربية والتعليم بالأردن.

وأشاروا إلى أن الطلبة المعنيين درسوا الثانوية العامة بالمدارس العربية في أوكرانيا ومن ثم عادلوا الشهادات من وزارة التربية والتعليم بالأردن، واستكملوا الدراسة الجامعية بأوكرانيا.

وتابعوا أنه وبعد سنوات من ذلك اكتشفت السلطات الأوكرانية أن هذه المدارس غير مرخصة وقامت بإبلاغ الطلبة الأردنيين بفصلهم من الجامعات بعد تكبدهم مبالغ مالية طائلة، وهو ما نفته السلطات الأردنية.

المصدر: منصة "حقك تعرف" الأردنية