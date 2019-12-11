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طهران تعلق على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي

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طهران تعلق على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي
Reuters AS /JAS
قادة مجلس التعاون الخليجي
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علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الأربعاء، على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وبعض التصريحات الصادرة خلال هذه القمة.

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ونقلت وكالة "تسنيم" عن موسوي قوله، إن البيان تضمن "تكرارا لمزاعم واهية ناجمة عن ضغوط سياسية متعددة من قبل أعضاء هذا المجلس"، الذين بذلوا حسبه وعلى مدى عقود من الزمن "قصارى جهدهم لمنع تعزيز التعاون متعدد الجوانب".

وكان الملك سلمان أكد في البيان الختامي للقمة أن "النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية، ودعم الإرهاب، ما يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام وتأمين نفسنا في مواجهة هجمات صواريخه البالستية".

وأكد على أهمية "التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي لتطوير الصواريخ الباليستية"، مشددا على "أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة".

كما شدد البيان على أهمية التكامل العسكري والأمني في منطقة الخليج وتعزيز التصنيع الحربي.

المصدر: "وكالات"

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