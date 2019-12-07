رئيس "اتحاد الصحفيين السوريين" في الرياض

شارك رئيس وفد "اتحاد الصحفيين" في سوريا، في اجتماع لـ"اتحاد الصحفيين العرب" في الرياض، لتكون المرة الثانية، التي تستقبل فيها السعودية شخصية كبيرة محسوبة على الحكومة السورية.

إقرأ المزيد

وأعلن "اتحاد الصحفيين السوريين"، عن مشاركة رئيس الاتحاد موسى عبد النور، في اجتماعات الأمانة العامة التابعة لاتحاد الصحفيين العرب في الرياض، التي بدأت الثلاثاء الماضي.

وجاءت زيارة عبد النور بعد مشاركة وزير التربية السوري، عماد موفق العزب، في فعالية بالرياض، ضمن زيارة إلى السعودية.

وأثار ظهور عبد النور في الاجتماعات، مجددا تساؤلات حول الأخبار المتداولة عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض، واعتبر موقع وكالة "قاسيون" السورية أن دعوة اتحاد الصحفيين السعودي لنظيره السوري، بمثابة الغزل السياسي أو محاولة فتح قنوات جديدة وإرسال رسائل سياسية غير مباشرة، تشي بخطوات أخرى، منها قد تكون إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق.

وكانت صحيفة "الوطن" السورية نقلت منذ أيام عن مصدر دبلوماسي عربي بدمشق، تأكيده أن حديثا يتطور حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض، وقوله: "إن افتتاح السفارة السعودية ليس ببعيد".

غير أن وزارة الخارجية السعودية نفت، في السايق، نيتها افتتاح سفارتها المغلقة منذ آذار عام 2012.

وزارة الخارجية: إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريح منسوب لمعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف حول افتتاح سفارة المملكة في العاصمة السورية دمشق، نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التصريح المزعوم، وأوضح أن التصريح لا صحة له جملة وتفصيلا.#واسpic.twitter.com/Y5lOslEdmb — واس الأخبار الملكية (@spagov) 14 stycznia 2019

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، أكد في مارس الماضي أن لا تغيير في موقف بلاده من فتح السفارة في دمشق.

وسبق أن زار وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، وقيل وقتها إن ابن علوي حمل رسالة من السعودية إلى سوريا.

وقبل ذلك قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف إبان زيارته سوريا قبل نحو ثلاثة أشهر إنه حمل رسالة من ولي العهد السعودي إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وقيل وقتها إن الأجواء كانت إيجابية.

وأعادت دولة الإمارات افتتاح سفارتها بدمشق في السابع والعشرين من ديسمبر عام 2018، كما بدا لافتا الاحتفال الكبير الذي أقامته في سفارتها بدمشق بعيدها الوطني ومشاركة مسؤولين سوريين كبار فيه، على رأسهم نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، وكذلك حجم مشاركتها في معرض دمشق الدولي الحالي، حيث حضر قرابة أربعين من كبار رجال الأعمال الإماراتيين، وجالوا على مختلف الأجنحة، واطلعوا على الفرص الاستثمارية.

المصدر: "الوطن"+ RT