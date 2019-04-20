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سبوتنيك: لافرينتيف قدم إلى سوريا برسائل إيجابية من السعودية

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سبوتنيك: لافرينتيف قدم إلى سوريا برسائل إيجابية من السعودية
Sputnik Mikhail Klimentyev
رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد
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كشف مصدر مطلع أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، حمل "رسائل إيجابية من القيادة السعودية للقيادة السورية"​​​.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الرسائل السعودية الإيجابية تتعلق بإعادة العلاقات ومناقشة كافة الملفات بين البلدين".

واستقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس الجمعة، لافرنتييف، القادم من السعودية حيث التقى هناك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث معه الملف السوري.

ونشرت الرئاسة السورية فى صفحتها على "فيسبوك" تفاصيل لقاء الأسد ولافرنتييف، الذي جاء إلى سوريا مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قائلة إن "اللقاء تناول الملفات المدرجة على جدول أعمال الجولة المقبلة من محادثات أستانا، وتم التأكيد على أهمية التنسيق المتواصل بين الجانبين حول القضايا المطروحة للخروج بنتائج إيجابية تحقق ما يصبو إليه الشعب السوري، وفي المقدمة التخلص من الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار إلى كافة الأراضي السورية".

المصدر: سبوتنيك

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