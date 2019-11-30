الجيش التركي ينشئ نقاطا عسكرية جديدة في سوريا

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بمواصلة الجيش التركي إنشاء نقاط عسكرية جديدة وتعزيز مواقعه التي أقامها سابقا بقوات مسلحة شمال شرق سوريا.

وذكرت وكالة "سانا"، اليوم السبت، نقلا عن مصادر أهلية، أن قوات الجيش التركي والتشكيلات المسلحة السورية المتحالفة معه، نقلت بواسطة سيارات غرفا مسبقة الصنع من قرية السفح ومحيطها إلى قرى عنيق الهوى وخربة جمو والمحمودية التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

من جانبها، قالت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" السورية إن قوات الجيش التركي "تنشئ نقطة عسكرية جديدة لها في قرية تل عطاش بريف رأس العين" في المحافظة ذاتها.

والجمعة الماضي، أدخل الجيش التركي، حسب "سانا"، شاحنات تحمل مواد بناء عبر قرية السكرية الحدودية متجهة جنوبا نحو قرى الداوودية وتل محمد وعنيق الهوى والمحمودية ليتبع ذلك دخول رتل عسكري للقوات التركية أيضا، يضم 13 آلية من أراضي تركيا إلى مدينة رأس العين عبر قرية السكرية، لتعزيز النقاط العسكرية التي أنشأها الجيش بريف المدينة.

ومنذ إطلاقها، يوم 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها إرهابية، بسطت تركيا السيطرة على منطقة عمقها 30 كيلومترا على الحدود بين البلدين.

المصدر: سانا + الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون