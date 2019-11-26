ليبيا.. العثور على بطاقة تعريف لعضو في تنظيم ليبي معارض للأسد

نشرت الكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بطاقة تعريف لأحد أعضاء لواء الأمة الذي يقاتل ضد الجيش السوري.

وأفادت الكتيبة بأنها عثرت على هذه الهوية الشخصية أثناء عملية تمشيط لمواقع وصفت بالإرهابية من دون تحديد المكان، لكن على الأرجح أن المقصود محاور القتال في جنوب طرابلس.

يذكر أن المهدي الحاراتي، هو أحد القادة الميدانيين في طرابلس ما بعد سقوط القذافي، وتولى لاحقا منصب عميد بلدية العاصمة فترة من الزمن، وكان من مؤسسي لواء الامة وداعميه، وقد ظهر في عدة مقاطع فيديو وهو يقاتل في سوريا، وفي مشاهد أخرى وهو يشرف على إرسال عربات دفع رباعي إلى مسلحي "لواء الأمة" للقتال ضد الجيش السوري.

المصدر: RT