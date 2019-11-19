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الجيش الإسرائيلي: اعتراض 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: اعتراض 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل
Reuters
منظومة من "القبة الحديدية" الإسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض 4 صواريخ من قبل القبة الحديدية أطلقت من منطقة سوريا نحو إسرائيل، مشيرا إلى عدم سقوط أي منها داخل البلاد.

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سماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق الدولي
سماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق الدولي

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي إنه "جرى تفعيل إنذارات في منطقة الجولان وتم اعتراض 4 صواريخ أطلقت من منطقة سوريا نحو إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء".

في سياق متصل أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الثلاثاء قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية دمشق، في حين أكدت وكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد، وأسقطت عددا من الصواريخ، يرجح أنها إسرائيلية، في محيط مطار دمشق الدولي.

 المصدر: وكالات 

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