أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض 4 صواريخ من قبل القبة الحديدية أطلقت من منطقة سوريا نحو إسرائيل، مشيرا إلى عدم سقوط أي منها داخل البلاد.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي إنه "جرى تفعيل إنذارات في منطقة الجولان وتم اعتراض 4 صواريخ أطلقت من منطقة سوريا نحو إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء".

#عاجل متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في #الجولان فالحديث عن اطلاق ٤ صواريخ من منطقة #سوريا نحو #إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل #القبة_الحديدية. كما يبدو لم يسقط أي منها داخل إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 19 ноября 2019 г.

في سياق متصل أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الثلاثاء قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية دمشق، في حين أكدت وكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد، وأسقطت عددا من الصواريخ، يرجح أنها إسرائيلية، في محيط مطار دمشق الدولي.

المصدر: وكالات