انفجارات قرب مطار دمشق وإسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، دون أن تحدد أسبابها، تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه لأربعة صواريخ أطلقت من سوريا.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إنه تم سماع دوي انفجارات ضخمة صباح، اليوم الثلاثاء، قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية دمشق، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، بأنه جرى اعتراض 4 صواريخ من أراضي سوريا بواسطة القبة الحديدة، وتم إسقاطها خارج إسرائيل، صباح اليوم، وسط دوي صافرات إنذار في منطقة هضبة الجولان.

أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد عزا هذه الانفجارات بالقرب من مطار دمشق، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى استهداف إسرائيلي بنحو 5 صواريخ لمواقع واقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، وسط تصدي الدفاعات الجوية السورية لها، حيث تمكنت من إسقاط بعضها.

وأضاف المرصد نقلا عن مصادره أن عملية الاستهداف هذه جرت على المواقع التي انطلقت منها الصواريخ الـ 4 من داخل الأراضي السورية على الجولان السوري المحتل والتي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي.

من جهته قال مراسل "سبوتنيك" نقلا من مصدر ميداني، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد، وأسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي، مضيفا أن عددا من الصواريخ أطلقت من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل، وحاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي، وتعاملت معها الدفاعات الجوية السورية وأسقطت معظمها.

المصدر: وكالات