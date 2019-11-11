السعودية تمنح الدفعة الأولى من "الإقامة المميزة"

أعلن مركز "الإقامة الممیزة" في العربية السعودية، الاثنين، أسماء الدفعة الأولى، من المتقدمین بطلبات الحصول على "الإقامة الممیزة" في المملكة، ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

وأوضح المركز، في بیان صحفي، أنه تلقى خلال الفترة الماضية، آلاف الطلبات من داخل البلاد وخارجها، عبر منصته الإلكترونية.

وذكر أن الدفعة الأولى من الحاصلین على الإقامة الممیزة، شملت عددا من المقیمین داخل المملكة وآخرین من خارج البلاد. وذكر المركز، أن الهيئات المختصة درست وعالجت الطلبات، خلال الأشهر الماضية، وفقا للقواعد المحددة.

ونوه المركز، بأن عدد الحاصلین على الإقامة الممیزة في ھذه الدفعة، بلغ 73 شخصا من 19 جنسية، بينهم مستثمرون وأطباء وغيرهم. وأضاف، أن عملية تدقيق ودراسة باقي الطلبات لا تزال مستمرة.

بلغ عدد الحاصلين على #الإقامة_المميزة من الدفعة الأولى 73 شخصًا يمثلون 19 جنسية، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء ومهندسين وراغبين بالاستقرار في المملكة pic.twitter.com/UxzF7KsaV5 — الإقامة المميزة| Premium Residency (@SaudiPRCen) 11 ноября 2019 г.

وأكد المدير التنفيذي للمركز بندر العايد، أن" الإقامة الممیزة ستمكن حاملیھا من العیش في مجتمع حیوي مزدھر مع حریة الاستثمار في قطاعات متعددة وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودھا البرامج التنفیذیة لرؤیة المملكة الطموحة".

وأكد أن عملیة التقدم للحصول على الإقامة الممیزة، متاحة لأي شخص یستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونیة (سابرك).

وبدأت عملية قبول طلبات الراغبین بالحصول على الإقامة الممیزة، في 23 یونیو الماضي.

والإقامة الممیزة السعودیة، تتضمن نوعين: الأول- الإقامة الممیزة الدائمة بمقابل مالي یدفع مرة واحدة مدى الحیاة. والنوع الثاني- الإقامة الممیزة المحددة بمقابل مالي یدفع سنویا.

المصدر: وكالات