مصر.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل الاقتصاد بعد الإصلاح و"رؤية مصر 2030"

تنعقد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم، تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وخلالها سترسم الحكومة والقطاع الخاص، مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.

وخلال هذه الفعالية الهامة، التي يشارك فيها، أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسؤولين، وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالقطاعين الحكومي والخاص، سيتم تقديم "رؤية مصر 2030".

وكذلك سيتم خلالها، بحث أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصري، على مستوى قطاعات البنوك، والاستثمار، والصناعة، والعقارات، والتكنولوجيا والمعلومات. وسيجري طرح كافة السبل والمقترحات، التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

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وخلال القمة، سيتم تناول كيفية وضع خارطة طريق، تحقق معدلات نمو مستدام لاستكمال النهوض الاقتصادي، وكيفية استغلال مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووفقا للحكومة المصرية، تعتبر "رؤية مصر 2030"، "بمثابة استراتيجية التنمية المستد​​امة، وتعتبر محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية".

المصدر: اليوم السابع+ RT