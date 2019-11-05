شهود عيان لـRT: السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات للمتظاهرين ليلة أمس

نقل مراسل RT عن متظاهرين، اليوم الثلاثاء، تعرض زملائهم إلى اعتقالات واسعة ليلة أمس في منطقتي الصالحية والعلاوي المتجاورتين وسط بغداد.

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وقال إن "المتظاهرين تحدثوا عن وجود ملثمين بسيارات حكومية قاموا باعتقال المتظاهرين أثناء عودتهم من منطقتي العلاوي والصالحية باتجاه ساحة التحرير".

وأضاف "لم يُعرف حتى الآن مكان اعتقال المتظاهرين".

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تغريدة له على حسابه في تويتر أنباء الاعتقالات وقال إن "السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات كبيرة ليلة أمس"، دون ذكر مزيداً من التفاصيل.

المرصد العراقي لحقوق الإنسان: السلطات العراقية نفذت حملة إعتقالات كبيرة ليلة أمس في منطقتي العلاوي والصالحية.



المرصد العراقي لحقوق الأنسان: شهود عيان أبلغونا بأن ملثمين بسيارات حكومية إعتقلوا متظاهرين كانوا في طريقهم لساحة التحرير. — iraqi observatory for human rights المرصد العراقي (@IraqHumanRights) November 5, 2019

المصدر: RT