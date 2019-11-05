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شهود عيان لـRT: السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات للمتظاهرين ليلة أمس

أخبار العالم العربي

شهود عيان لـRT: السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات للمتظاهرين ليلة أمس
Reuters Khalid al-Mousily
بغداد، العراق، 25 أكتوبر 2019
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نقل مراسل RT عن متظاهرين، اليوم الثلاثاء، تعرض زملائهم إلى اعتقالات واسعة ليلة أمس في منطقتي الصالحية والعلاوي المتجاورتين وسط بغداد.

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وقال إن "المتظاهرين تحدثوا عن وجود ملثمين بسيارات حكومية قاموا باعتقال المتظاهرين أثناء عودتهم من منطقتي العلاوي والصالحية باتجاه ساحة التحرير".

وأضاف "لم يُعرف حتى الآن مكان اعتقال المتظاهرين".

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تغريدة له على حسابه في تويتر أنباء الاعتقالات وقال إن "السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات كبيرة ليلة أمس"، دون ذكر مزيداً من التفاصيل.

المصدر: RT

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