الأردن.. رئيس هيئة الأركان المشتركة يقوم بزيارة مفاجئة للباقورة

قام رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، بزيارة مفاجئة إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الباقورة.

واطلع اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي خلال الزيارة على جانب من النشاطات والبرامج اليومية للوحدة.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الوحدة من ضباط وضباط صف وأفراد، ونقل لهم تحيات القائد الأعلى للقوات الأردنية الملك عبد الله الثاني.

وأكد الحنيطي على توجيهات الملك عبد الله بتحسين الظروف المعيشية لمرتبات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وأشاد بالمستوى المتميز للوحدة والمعنويات العالية والجهود المبذولة في الدفاع عن حدود الوطن.​

المصدر: القوات المسلحة الأردنية