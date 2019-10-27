قائد "قسد": القضاء على البغدادي جاء بعد 5 أشهر من العمل الاستخباراتي

قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، إن تصفية زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، جاءت بعد 5 أشهر من العمل الاستخباراتي.

وأكد عبدي في تغريدة على "تويتر" أنه "منذ خمسة أشهر وهنالك عمل استخباراتي على الأرض وملاحقة دقيقة حتى تم من خلال عملية مشتركة القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي".

منذ خمسة أشهر وهنالك عمل استخباراتي على الأرض وملاحقة دقيقة حتى تم من خلال عملية مشتركة القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي.

نشكر كل من ساهم في هذا العمل العظيم.#SDF@realDonaldTrump#Rojava#البغدادي — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 27 octobre 2019

وأضاف "نشكر كل من ساهم في هذا العمل العظيم".

ونشر عبدي تغريدة في وقت سابق من اليوم، وصف فيها استهداف البغدادي بـ "العملية التاريخية الناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية".

المصدر: RT