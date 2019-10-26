أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بيانا، بمناسبة مرور 25 عاما، على توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، التي صادفت اليوم.

وأشارت الوزارة، إلى أن "حفل توقيع الوثيقة، تم في وادي عربة شمالي العقبة وإيلات في يوم 26 أكتوبر 1994 بحضور الملك الحسين بن طلال ورئيس وزراء إسرائيل يتسحاق رابين والرئيس الأمريكي بيل كلينتون".

وأكدت الوزارة، أن ذلك اليوم "أشار إلى بداية عصر جديد من العلاقات السلمية بين الدولتين. وتقوم هذه العلاقات على التعاون المثمر في الكثير من المجالات - الزراعة والمياه والغاز والاقتصاد والتجارة والسياحة. وتشكل هذه العلاقات الفريدة من نوعها حجر أساس للسلام والاستقرار لمنطقتنا بأسرها، وتعزز من قوة العناصر المعتدلة في منطقتنا، وكذلك تشكل نموذجا لنمو العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي الأوسع".

🇮🇱🤝🇯🇴This weekend Israel celebrates a quarter century since we signed a historic peace treaty with our neighbour Jordan, delivering greater security and prosperity for both our peoples.



📷PMs Rabin & Peres with King Hussein, and PMs Sharon & Netanyahu with King Abdullah II pic.twitter.com/K6JuL8dsHA — Mark Regev (@MarkRegev) 25 октября 2019 г.

وأشارت الوزارة، إلى "الدور العظيم الذي كان لشخصية الزعيمين الإسرائيلي رابين والأردني الملك حسين، في دفع عجلة السلام قدما وصولا إلى السلام المنشود. فقد تأسست العلاقات بين رابين وحسين على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتفاهم مما شكل عاملا محوريا في التوصل إلى معاهدة السلام بين المملكة الأردنية ودولة إسرائيل".

وقالت الوزارة، إن الاتفاقية المذكورة، "أثبتت أن السلام وعلاقات الصداقة بين إسرائيل وبقية العالم العربي أمر ممكن الحدوث. أيادينا ممدودة للسلام".

المصدر: RT