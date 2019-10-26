 
مباشر

خبير أمني لـRT: ما يحدث جنوبي العراق اقتتال بين فصائل مسلحة

أخبار العالم العربي

خبير أمني لـRT: ما يحدث جنوبي العراق اقتتال بين فصائل مسلحة
Reuters AS/AWI
احتجاجات العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlpq

أكد الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي اليوم السبت، أن ما يحدث جنوب البلاد هو "اقتتال بين فصائل مسلحة".

إقرأ المزيد
تنظيم اعتصامات مفتوحة في بغداد ومحافظات أخرى
تنظيم اعتصامات مفتوحة في بغداد ومحافظات أخرى

وكشف أنه "في سبع محافظات جنوبية تسبب الصراع بين فصائل مسلحة بحرق وتدمير نحو 88 مقرا حزبيا وحكوميا وخاصا"، وأن "عدد القتلى بسبب هذا الصراع قد وصل إلى 27".

وأضاف أن "القوات الأمنية لم تتدخل لإنهاء الاقتتال باستثناء إعلانها حظر التجول"، محذرا من "خطورة الأوضاع في حال بقيت الحكومة متفرجة على المشهد".

وكانت الداخلية العراقية قد أكدت في وقت سابق من اليوم أن "التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات، وأن القوات الأمنية ملتزمة بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات".

 المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا