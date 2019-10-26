تنظيم اعتصامات مفتوحة في بغداد ومحافظات أخرى

تستعد مجموعات من المحتجين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى لتنظيم اعتصامات مفتوحة في ساحات التظاهر رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

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وأفادت مصادر حكومية لـRT بأن "المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد يستعدون الآن لبدء اعتصام مفتوح، وكذلك في محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى".

وأضافت أن "القوات الأمنية تسعى إلى حصر الاحتجاجات في مكان واحد ومنع توسعه"، حيث أن فكرة الاعتصامات لا تروق للحكومة وتخشى أن تتسبب بتفاقم الوضع أكثر.

وأفاد مراسل RT في بغداد بأن "المئات ما زالوا يتجمعون في ساحة التحرير ويحاولون الوصول إلى المنطقة الخضراء، بينما يتوافد العشرات من المتظاهرين من مناطق أخرى للانضمام إليهم".

وكانت الداخلية العراقية أكدت في وقت سابق من اليوم أن "التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات، وأن القوات الأمنية التزمت بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات".

المصدر: RT