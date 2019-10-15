تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن امتلاك الجيش المصري لرادار "ريزونانس- ني" الروسي، والذي يسمى برادار "ما فوق الأفق" بسبب إمكانياته الهائلة.

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وقال موقع " topwar" الروسي المتخصص في الأخبار العسكرية وموقع "لينتا.رو" الروسي المشهور، إن هناك بعض الصور الفضائية التي رصدت وجود الرادار في مصر، موضحا أنه يتواجد بالقرب من أحد السواحل المصرية.

وأشار الموقع إلى أن هذا الرادار يسمح بالكشف عن الأهداف الجوية المختلفة والتعرف عليها من مسافات طويلة، وقادر على اكتشاف هدف جوي مثل مقاتلة على ارتفاع يصل إلى 10 آلاف متر على مسافة 350 كم.

ونوه الموقع بأنه في الوقت نفسه، فإن المجمع قادر على تتبع ما يصل إلى 500 هدف في وقت واحد، بما في ذلك الأهداف التي تستخدم (التخفي)، بالإضافة إلى الكشف عن صواريخ كروز.

وأكد الموقع أن وجود الرادار في هذه المنطقة يسمح بالكشف عن جزء من المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وسوريا وجنوب تركيا وجزء من أراضي ليبيا ودول أخرى في المنطقة.

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وتسمى محطة الرادار RESONANCE-NE برادارات ما فوق الأفق OVER THE HORIZON OTH وتعمل ضمن الرادارات المترية METRIC WAVE BAND ويعتمد مبدأ عملها على انعكاس موجات الرادار على طبقة الأيونوسفير في الغلاف الجوي ما يزيد من حدة فعاليتها على الأسطح العاكسة وهذا ما يمكن من إلغاء تقنيات التقليل من شبحية الأجسام الطائرة، وهذا يمكنها من كشف الأهداف من مسافات بعيدة جدا بخلاف الرادارات الأخرى التي تنتشر موجاتها في خط مستقيم مما يجعل مداها قصيرا.

المصدر: وسائل إعلام روسية