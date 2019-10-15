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الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته.. والسيسي يظهر داخل مروحية "التمساح"

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الجيش المصري يعرض أقوى مقاتلاته.. والسيسي يظهر داخل مروحية
الرئيس المصري داخل مروحية التمساح
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نشر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية فيديو بعنوان "نسور في السماء"، والذي تم فيه عرض أبرز مقاتلات ومروحيات الجيش المصري، وذلك خلال الاحتفالات بعيد القوات الجوية المصرية.

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وظهرت في الفيديو مجموعة من المقاتلات المصرية والمروحيات بالإضافة إلى طائرات دون طيار، وطائرات الاستطلاع والإنذار المبكر، والملفت هو ظهور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالزي العسكري المخصص للطيارين وهو داخل مروحية "كا-52" "التمساح".

وتحتفل القوات الجوية المصرية بعيدها السنوي في يوم 14 أكتوبر من كل عام، حيث بدأ الاحتفال بهذا اليوم بعد معركة المنصورة الجوية التي وقعت بين مصر وإسرائيل في 14 أكتوبر 1973.

المصدر: RT

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