المقاتلات المصرية أسقطت 17 مقاتلة إسرائيلية في إحدى أطول المعارك الجوية بالتاريخ

تمكنت القوات الجوية المصرية، في 14 أكتوبر عام 1973، من إسقاط 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية في معركة وصفت بأنها إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية.

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"معركة المنصورة الجوية" هي معركة بين مصر وإسرائيل وقعت في 14 أكتوبر ضمن حرب أكتوبر 1973، حين حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير قواعد الطائرات الكبيرة بدلتا النيل في كل من طنطا والمنصورة والصالحية، لكي تحصل على التفوق في المجال الجوي مما يمكنها من التغلب على القوات الأرضية المصرية.

ولكن القوات الجوية المصرية تصدت لها، وأصبح ذلك اليوم العيد السنوي للقوات الجوية المصرية.

وانطلقت شرارة المعركة عندما بدأت إسرائيل غارة كبيرة الحجم بـ 165 طائرة مقاتلة من نوع إف-4 فانتوم الثانية وإيه-4 سكاي هوك لتدمير قاعدة المنصورة الجوية، حيث استمرت المعركة 53 دقيقة.

وسقطت خلال المعركة 17 مقاتلة إسرائيلية عن طريق 7 طائرات ميغ مصرية، وسقطت 3 طائرات مقاتلة مصرية بالإضافة إلى فقدان طائرتين بسبب نفاد وقودهما وعدم تمكن طياريها من العودة إلى القاعدة الجوية، كما تحطمت طائرة ثالثة أثناء مرورها عبر حطام طائرة فانتوم متناثرة في الجو كانت قد أسقطت بواسطة تلك الطائرة.

المصدر: وكالات