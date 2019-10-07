 
مباشر
عاجل
إدارة ترامب: لا نسحب القوات الأمريكية من سوريا وإنما ننقل العسكريين من شمال البلاد إلى مناطق أخرى

تسجيل نادر لاعتراف أحد كبار قادة الجيش الإسرائيلي بالوقوع في يد القوات المصرية

أخبار العالم العربي

تسجيل نادر لاعتراف أحد كبار قادة الجيش الإسرائيلي بالوقوع في يد القوات المصرية
الأسير عساف ياجوري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mi63

روت مديرة البرنامج العبري بالإذاعة المصرية، شاهيناز راغب، تفاصيل جديدة حول تعامل مصر مع تكذيب إسرائيل أسر جنود مصريين أحد كبار قادة الجيش الإسرائيلي، عساف ياجوري، خلال حرب أكتوبر.

إقرأ المزيد
قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في
قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في "حرب أكتوبر"

وقالت راغب خلال فيلم تسجيلي عن الحرب، أذاعته فضائية "dmc"، إن الإذاعة المصرية، أرسلت أحد مذيعيها لإجراء حوار مع الأسير، للتأكيد على أنه في حوزة القوات المسلحة المصرية والرد على ما أذاعته إسرائيل وقتها.

وأشارت إلى أن مذيعا مصريا أجرى حوارا مع ياجوري، اعترف فيه الأخير بـ "اسمه ورتبته ووظيفته، والمهمة التي كان مكلفا بها، وكيفية وقوعه بين يد القوات المصرية".

واعترف بأن مهمته تمثلت في التصدي للدبابات المصرية الموجودة في القطاع المركزي بسيناء، ولكنه فشل.

ونوه بأن الضباط المصريين تعاملوا معه بشكل عادي، وطلب منه المذيع المصري توجيه رسالة لأسرته، فأرسل لهم السلام، وتمنى رؤيتهم مرة أخرى.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بطل العالم.. أكل 82 "تاكو" في 8 دقائق