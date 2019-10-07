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قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في "حرب أكتوبر"

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قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في
Reuters
جنود إسرائيليون عام 1973
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مع مرور ذكرى حرب أكتوبر 1973 أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول قصة الطيار اليمني الشاب، عمر غيلان الشرجبي، الذي انقض آنذاك على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل.

قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في الطيار اليمني
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وتطوع الطيار اليمني الملازم أول طيار، عمر غيلان الشرجبي، خلال حرب أكتوبر 1973 للخدمة في سلاح الجو العربي السوري، وبعد مقتله خلد السوريون اسمه ببناء نصب تذكاري له في أحد أكبر شوارع العاصمة دمشق.

وقام الطيار اليمني في حرب أكتوبر بالانقضاض على إحدى طائرات الفانتوم الإسرائيلية وتحطيمها وضربه لمواقع التموين الإسرائيلي وتدميرها بالكامل في طبريا جنوب جبل الشيخ، وقتل بعد ذلك الهجوم.

وولد الملازم أول الطيار، عمر غيلان سعيد حزام الشرجبي، عام 1951، في شرجب-الحجرية في محافظة تعز، وأنهى دراسته الابتدائية سنة 1958 في المدرسة الأهلية بمدينة عدن.

قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في الطيار اليمني

وفي عام 1970، التحق بالكلية الجوية بمدينة حلب السورية وتخرج فيها سنة 1972.

المصدر: RT

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