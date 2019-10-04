قال وزير الدفاع المصري، محمد زكي، تعليقا على ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973، إنه "لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا".

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وأوضح وزير الدفاع في رسالة وجهها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تأكيد قوات الجيش المصري على استعدادها الكامل لحماية الوطن وشعبه، وقدرتها على التصدي لمحاولات المساس بأمنه واستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف.

المصدر: RT