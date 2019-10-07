ذكرت وكالة "وفا" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فورا مع الفصائل الفلسطينية للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية.

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وذكرت الوكالة أن عباس أكد لدى استقباله ناصر، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات.

يأتي تكليف عباس غداة تصريحات أدلى بها في اجتماع القيادة الفلسطينية، أكد خلالها على إجراء الانتخابات العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، على الرغم من التطورات على الأرض في هذه الأراضي.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنتين من تنفيذية "منظمة التحرير الفلسطينية" وأخرى من مركزية حركة "فتح" لمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية، لا سيما مع حركة "حماس".

المصدر: وفا