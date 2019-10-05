 
مباشر

الملك السعودي وولي عهده يهنئان السيسي

أخبار العالم العربي

الملك السعودي وولي عهده يهنئان السيسي
Reuters SAL/ /XG
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhs7

بعث الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى "يوم العبور" الذي يخلد بداية حرب 6 أكتوبر 1973 ضد إسرائيل.

إقرأ المزيد
السعودية تقدم العزاء لمصر
السعودية تقدم العزاء لمصر

وأعرب الملك السعودي باسمه واسم شعب وحكومة المملكة السعودية عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للسيسي بنفس المناسبة، معربا فيها عن أمله "بموفور الصحة والسعادة" للرئيس المصري، و"بالمزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة".

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثيقة من وزارة العدل الأمريكية تورط القروي قبل الرئاسيات