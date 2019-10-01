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السعودية تقدم العزاء لمصر

أخبار العالم العربي

السعودية تقدم العزاء لمصر
Reuters
شمال سيناء
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جدد مجلس الوزراء السعودي تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها مصر في حربها على الإرهاب، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

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وقدمت الحكومة السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر، معربة عن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان الجيش المصري قد أعلن الجمعة مقتل ضابط وإصابة 9 جنود أثناء اشتباك وتنفيذ أعمال تفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية شمالي سيناء.

وتحدثت الأنباء بعد ذلك عن مقتل 4 مجندين وضابط وإصابة 11 آخرين.

المصدر: وكالات

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