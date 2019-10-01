السعودية تقدم العزاء لمصر
Reuters
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جدد مجلس الوزراء السعودي تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها مصر في حربها على الإرهاب، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.
وقدمت الحكومة السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر، معربة عن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وكان الجيش المصري قد أعلن الجمعة مقتل ضابط وإصابة 9 جنود أثناء اشتباك وتنفيذ أعمال تفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية شمالي سيناء.
وتحدثت الأنباء بعد ذلك عن مقتل 4 مجندين وضابط وإصابة 11 آخرين.
المصدر: وكالات
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