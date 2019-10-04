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مصر.. فتى يقتل شقيقته الصغرى لأسباب ما زالت مجهولة

أخبار العالم العربي

مصر.. فتى يقتل شقيقته الصغرى لأسباب ما زالت مجهولة
Reuters
الأمن المصري
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شهدت محافظة الجيزة في مصر جريمة قتل وصفت بأنها "فريدة من نوعها" حيث أقدم فتى على قتل شقيقته، حسبما قالت صحيفة "الوطن" المصرية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجريمة التي وقعت في إحدى الشقق السكنية بدت أنها دون أسباب، حيث أقدم طالب في المرحلة الثانوية على قتل شقيقته الطالبة في المرحلة الإعدادية.

وقال والد الطالب الجاني والمجني عليها: "ابني كان من المتفوقين، وكان على طول يطلع من الأوائل، لكن السنة الماضية رسب في مادة، ومن وقتها أصيب بحالة اكتئاب، وكان يقعد حوالي 14 ساعة لوحده، إحنا مش مصدقين إن هو قتل أخته، الأسرة اللي تكونت من 18 سنة تدمرت، الابن في الحبس والبنت قتلت".

وتابع الأب قائلا إنه توجه وزوجته إلى العمل الساعة الـ 7 والنصف صباحا، وكان ابناهما نائمين، وفوجئ وزوجته بخبر جريمة القتل، مشيرا إلى أن قوة من المباحث كانت موجودة في المنزل عند عودته.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشاب قام بإبلاغ الضباط وهو يبكي أنه قتل شقيقته، وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، فتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر: الوطن

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