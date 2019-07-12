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مصر.. العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في ظروف غامضة

أخبار العالم العربي

مصر.. العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في ظروف غامضة
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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عثر أهالي قرية جبارس قبلي بمحافظة البحيرة في مصر، اليوم الجمعة، على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد، عقب أداء صلاة الجمعة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة في مصر، إخطارا من الأهالي بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة، معلقة بحبل داخل إحدى دورات المياه بمسجد.

وانتقلت قوات الأمن المصرية وفريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة، لمعاينة مسرح الجريمة، وتم تكثيف الجهود لكشف غموض الحادث وضبط مرتكب الجريمة.

المصدر: الوطن

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