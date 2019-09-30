التحالف العربي: إعلام الحوثيين مضلل للرأي العام الداخلي والدولي

قال التحالف العربي إن إعلام الحوثيين "مضلل للرأي العام الداخلي والدولي"، مؤكدا أنه غير معني بالرد على ما أعلنته الجماعة اليمنية، نظرا للإيضاح الذي قدمه التحالف في 26 أغسطس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، حيث قال إنه "تم إفشال محاولة حوثية ضد وحدات من ​الجيش الوطني​ اليمني.. ودمرنا أكثر من 250 عربة نقل للأسلحة والمعدات الحوثية".

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وأكد المالكي أن "إعلام الحوثيين يقود حملة مضللة فيما يخص تنفيذهم عملية التفاف على القوات اليمنية"، مشيرا إلى أن التحالف تحدث "عن العملية في 26 أغسطس وأن الحوثيين تعرضوا لخسائر وما نشروه مؤخرا مسرحية".

وقال إن جماعة "أنصار الله" الحوثية تعمدت استخدام تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين، مؤكدا مقتل أكثر من 1500 عنصر منهم خلال الهجوم.

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وقال إن جماعة "أنصار الله" الحوثية تعمدت باستخدام تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين، مؤكدا مقتل أكثر من 1500 عنصر منهم خلال الهجوم.

وأكد المالكي أن التحالف العربي يعمل على تحييد قدرات جماعة "أنصار الله" من الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، مشددا على أن الجماعة تعتبر من أهم التهديدات التي يواجه الأمن الإقليمي.

المصدر: RT