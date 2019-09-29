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الحرس الثوري الإيراني: أسر الحوثيين لآلاف الجنود يثبت قوتهم

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الحرس الثوري الإيراني: أسر الحوثيين لآلاف الجنود يثبت قوتهم
Reuters Morteza Nikoubazl
الحرس الثوري الإيراني (صورة أرشيفية)
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قال الجنرال علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، إن أسر الحوثيين لآلاف الجنود الذين يحاربون في صفوف التحالف، يثبت قوة جبهة المقاومة وهزيمة السياسات الأمريكية في المنطقة.

وأضاف فدوي أن "أسر الجنود السعوديين وجنود حلفائهم تم على الأراضي السعودية وهذا يدل على قوة جنود محور المقاومة والقوة الدفاعية والردعية لدى الحوثيين".

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وأكد أن "الحوثيين باتوا يمتلكون معدات عسكرية مثيرة للاهتمام على الرغم من العوائق"، مضيفا أن "أسر آلاف الجنود السعوديين يذكرنا بعمليات مقاتلينا في الحرب مع العراق وأسرنا للآلاف من جنود العدو".

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وأشار فدوي إلى أن "العملية اليمنية في محور نجران وجهت ضربة قاسية للسعودية وحلفائها"، مرجحا أن تكون "القدرات اليمنية العسكرية محل اهتمام أكبر في المستقبل ولن يكون أمام السعودية سوى الهزيمة مقابل اليمن".

وقال إن "عملية نصر من الله وهجوم أرامكو فاجأت السعوديين وهي دليل على القوة العسكرية التي بلغها اليمنيون".

المصدر: RT

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