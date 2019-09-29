إيران تدعو السعودية للقبول بمبادرة الحوثيين للسلام

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بمقترح الحوثيين وقف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية، مقابل وقفها لعملياتها العسكرية في اليمن، داعية الرياض إلى القبول بالمبادرة.

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وشددت الخارجية الإيرانية على أن المبادرة خطوة هامة تسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، معبرة عن دعمها لأي إجراء من شأنه وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب في اليمن.

وعبرت طهران عن أسفها لاستمرار السعودية في "قصف مناطق يمنية وإثارة فتيل الحرب على الرغم من ترحيب الأمم المتحدة بالمبادرة الحوثية".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت يوم 20 سبتمبر الجاري عن إطلاقها مبادرة لتحقيق السلام في البلاد، تشمل وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

ولاحقا، أفادت تقارير إعلامية غربية بأن السعودية وافقت على المقترح في أربع مناطق يمنية، بما فيها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

المصدر: RT