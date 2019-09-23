العراق.. سقوط قذيفتي هاون على "المنطقة الخضراء" ببغداد

أعلنت أجهزة الأمن العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن سقوط قذيفتين على "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "قذيفتي هاون سقطتا، الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والأخرى في نهر دجلة ببغداد".

وسابقا اليوم، أفاد مصدر أمني، بأن قذيفتي هاون سقطتا قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، دون وقوع أي خسائر.

كما نقل موقع "السومرية نيوز" عن أحد المصادر الأمنية قوله إن "انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون معرفة طبيعته"، وإن "صافرات الإنذار أطلقت في المنطقة تحسبا لأي طارئ".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات ملغومة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وتضم "المنطقة الخضراء" المحمية جيدا سفارات أجنبية ومباني حكومية عراقية.

المصدر: RT+ السومرية نيوز