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مراسلنا: مقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة بمحافظة كربلاء العراقية

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مراسلنا: مقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة بمحافظة كربلاء العراقية
Reuters KHALID AL-MOUSILY
صورة من الأرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 14 شخصا بعد تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء، وسط العراق.

ونقل مراسل RT عن مصدر أمني أن "عبوة ناسفة انفجرت داخل باص للركاب في سيطرة (54) شمالي محافظة كربلاء، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص على الأقل بعد أن احترقوا جراء التفجير".

مراسلنا: مقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة بمحافظة كربلاء العراقيةصورة من مكان الحادث

وأضاف أن "خمسة آخرين أصيبوا بحروق خطرة"، مبينا أن "حالة المصابين حرجة وقد يفارقون الحياة".

وأشار إلى أن "هناك ستة قتلى من عائلة واحدة".

المصدر:RT

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