لأول مرة.. مصري يكتشف طريقة جديدة لمواجهة التشوهات الجينية ويفوز بجائزة عالمية

فاز الباحث المصري محمد أحمد البرلسي بجائزة المنظمة الدولية في مجال العلوم الحيوية عن بحثه حول اكتشاف آلية جديدة لمواجهة التشوهات الجينية في الخلية.

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وفاز الباحث المصري بالجائزة بعد منافسة مع أكثر من 100 مرشح من مختلف الجامعات الكبرى حول العالم، حيث أعلنت ذلك منظمة "ماكس برنستيل"، ومعهد علم الأمراض الجزيئية في فيينا.

وقال رئيس لجنة التحكيم، مينراد بوسلنغر، في بيان أصدرته المنظمة، إنه تم اختيار 3 من العلماء الشباب الاستثنائيين من بين 100 منافس ومن بينهم محمد البرلسي طالب الدكتوراه في مجال علوم الجينات من معهد "ماكس بلانك" لأبحاث القلب والرئة بألمانيا.

وأضاف: "تأثرنا كثيرا بالعدد الهائل للترشيحات التي تلقيناها وبجودتها، حيث قدم الفائزون مساهمات استثنائية في مجالهم، في إطار دراسات الدكتوراه".

وأوضح أن تلك الجائزة تمنح لأول مرة، وستصبح احتفالا سنويا بالإنجازات البارزة لطلاب الدكتوراه في العلوم الحيوية، مشيرا إلى أنه سيتم منح الجائزة للفائزين في احتفالية تقام يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

وقال البرلسي إنه يدرس في معهد "ماكس بلانك" العمليات الجينية التعويضية أو التعويض الوراثي، وفهم آلية تأثير التشوهات الجينية على الخلايا والأشخاص، لافتا إلى أنه نجح من خلال تجاربه على حيوانات التجارب في اكتشاف آلية داخل الخلية تتمكن من التعرف على التشوهات الجينية، وتعوضها بزيادة إنتاج جين آخر سليم قادر على القيام بنفس الدور، وبالتالي لا يتعرض الكائن أو الشخص للمرض أو أي خلل في نموه.

المصدر: وكالات