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عالم مصري يكتشف علاجا جديدا للسرطان.. واليابان تسجل براءة الاختراع (فيديو)

الصحة

عالم مصري يكتشف علاجا جديدا للسرطان.. واليابان تسجل براءة الاختراع (فيديو)
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هاني عبد العزيز الشيمي
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كشف أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة في مصر، هاني عبد العزيز الشيمي، أنه توصل خلال بحث علمي لمحاربة مرض السرطان لعلاج يستخرج من شجرة الصفصاف.

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وأوضح الدكتور المصري الحائز جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية لعام 2017 من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حديثه لبرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه اكتشف احتواء شجرة الصفصاف على مركبات نجحت في وقف نمو الخلايا السرطانية، وحماية الخلايا الطبيعية.

وأشار إلى أن الدولة أخذت البحث كمرجع، وتم تسجيل براءة الاختراع بين جامعتي القاهرة وهيروشيما اليابانية فيما يتعلق بالمركبات القادرة على وقف نمو الخلايا السرطانية.

المصدر: وكالات

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