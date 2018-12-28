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عالم مصري في اليابان: مصر تمتلك 7% من مخزون العالم في معدن "الثوريا"

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عالم مصري في اليابان: مصر تمتلك 7% من مخزون العالم في معدن
Reuters Amr Abdallah Dalsh
رمال في مصر
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قال العالم النووي المصري هشام ناصف، مدير تطوير المفاعلات النووية في اليابان، إن مصر من الدول التي تمتلك احتياطيا كبيرا من معدن "الثوريا" الموجود في الرمال السوداء.

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وأوضح العالم المصري أن مصر تملك حوالي 7% من مخزون العالم من معدن "الثوريا"، مضيفا خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، أن هذا النوع من الرمال يوجد في مدينتي رشيد ودمياط.

وأوضح، أن الرمال السوداء بها مادة تسمى "الثوريوم"، تصلح للاستخدام كوقود نووي للمفاعلات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والهند بدأت العمل عليه، حيث  يعتبر الوقود النووي المستقبلي.

المصدر: DMC

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