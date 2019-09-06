دفن عبد الله مرسي بجوار والده شرقي القاهرة

دفن عبد الله مرسي، نجل الرئيس المصري المعزول الراحل محمد مرسي، فجر اليوم الجمعة، مجاورا لقبر والده، شرقي العاصمة القاهرة، وسط تواجد أمني.

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واقتصرت إجراءات الدفن، التي تمت في وقت مبكر فجرا واستغرقت نحو ساعة، على حضور أسري وأمني، بالإضافة إلى حضور أصدقاء نجل مرسي في محيط منطقة المقابر.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن السلطات المصرية سمحت لشقيق عبدالله المسجون أسامة مرسي، بحضور مراسم الدفن.

وكانت النيابة العامة أصدرت تقريرها، بعدما انتهت من تشريح الجثمان وصرحت بدفنه، وقالت العائلة في وقت سابق لـRT إن وفاة عبد الله نجمت عن إصابته بنوبة قلبية.

وتوفي عبد الله مرسي، مساء الأربعاء الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد نحو شهرين ونصف من وفاة والده الذي فارق الحياة يوم 17 يونيو أثناء محاكمته، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا.

المصدر: وكالات