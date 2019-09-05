محامي عائلة مرسي: النيابة المصرية قررت تشريح جثة النجل الأصغر لمحمد مرسي

ذكر عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، أن النيابة المصرية قررت تشريح جثة نجل مرسي الأصغر، عبد الله.

وقال عبد المقصود، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن "جثمان عبد الله مرسي، الذي كان يرقد في أحد المستشفيات غرب القاهرة، بدأت إجراءات نقله إلى مشرحة زينهم (وسط القاهرة) تنفيذا لقرار النيابة العامة".

وأكد أن جثمان نجل مرسي في الطريق حاليا للمشرحة، مشيرا إلى أن موعد الدفن غير واضح بعد، وكل شيء مرتبط بالتشريح وقرار النيابة.



وتابع، ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار التشريح إجراء روتينيا من عدمه: "منذ وفاة نجل الرئيس الراحل ونحن نمر بإجراءات، ونأمل في إنهائها، خاصة أن الأسرة نفت وجود شبهة جنائية".

ولم تصدر السلطات المصرية بعد أي تعليق على تصريح محامي أسرة مرسي، التي قالت في وقت سابق من اليوم إنه لا "شبهة جنائية" في وفاة عبد الله، البالغ من العمر نحو 25 عاما، وفق ما نقله عبد المقصود.

وتوفي عبد الله مرسي، مساء أمس الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد نحو شهرين ونصف من وفاة والده الذي فارق الحياة يوم 17 يونيو أثناء محاكمته، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، حسبما أعلنت القاهرة آنذاك.

المصدر: الأناضول + وكالات