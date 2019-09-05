اتهم نائب عراقي، اليوم الخميس، دولة الكويت باستغلال الأوضاع بعد غزو العراق بهدف ارتكاب تجاوزات على الحدود البرية والبحرية وآبار النفط بين البلدين.

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وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، إن الكويت استغلت حال البلاد في تلك الفترة، وتجاوزت الحدود بصورة غير مبررة، ما سبب ضررا كبيرا للعراق.

وإذ استغرب البعيجي ردة فعل بعض النواب الكويتيين بعدما رفع العراق شكوى لدى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، دعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حدود العراق.

من جهة أخرى، دعا البعيجي الكويت إلى إدراك أن النظام السابق قد ولى، آملا في مراعاة حسن الجوار بين البلدين.

وتصاعد التوتر بين البلدين بعدما تقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن منطقة "فشت العيج"، حيث تبني الكويت منصة بحرية، واتهمتها بغداد باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

وردت الكويت برسالة مماثلة إلى مجلس الأمن، أكدت فيها أن الأعمال التي تقوم بها في المنطقة المذكورة حق سيادي للكويت.

المصدر: "فيسبوك"