أعلنت الكويت اليوم الخميس، أن سفيرها لدى الأمم المتحدة وجه في 20 أغسطس الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن بشأن بناء منصة "فشت العيج"، ردا على مذكرة الاحتجاج العراقية.

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وذكرت الرسالة، أن الكويت التي بنت المنصة عام 2018، أعلمت العراق بذلك في محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية العراقية المعنية بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقع بتاريخ 26 يناير 2017، كما أحاطت الجانب العراقي علما بمذكرة موجهة إلى سفارة العراق لدى الكويت بتاريخ 28 فبراير 2017.

وأوضحت الرسالة، أن الكويت ردت على مذكرتي الجانب العراقي المؤرختين في 9 مايو 2017 و12 سبتمبر 2018، والذي طالب خلالهما بالتريث بإنشاء المنصة، إلى حين استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162، بمذكرتين موجهتين من سفارة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 26 يوليو 2017 و26 سبتمبر 2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة في "فشت العيج" من الأمور التي تملك الكويت وحدها الحق بممارستها لما لها من سيادة على إقليمها وبحرها الإقليمي.

وأشارت الرسالة إلى "مسائل أخرى لا تقل أهمية"، وهي الأعمال الإنشائية التي تقام حاليا في ميناء الفاو العراقي، التي وصلت إلى مراحل متقدمة من دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأوضحت الرسالة أنه نظرا لعدم تجاوب العراق بتزويد الجانب الكويتي بالأثر البيئي أو إجراء تشاور مع الكويت بشأن بناء كاسر الأمواج الخاص بميناء الفاو، فقد تقدمت الكويت بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو 2018 تشير فيها إلى عدم تجاوب العراق، وما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية في تلك المنطقة، مطالبة مجلس الأمن بحث الجانب العراقي على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ودعت الكويت، من خلال الرسالة، الجانب العراقي إلى حل هذا الموضوع من خلال البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 أو من خلال اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار.

المصدر: "الراي"