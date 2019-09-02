"الأوقاف الأردنية" تنفي حادثة إطلاق النار على سماعات مسجد في الأردن "لإسكات صوت الآذان"

نفت وزارة الأوقاف الأردنية إطلاق مواطن النار على سماعة مسجد لإسكات أذان الفجر، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب، إن "الصورة المتداولة ليست في الأردن"، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية.

من جانبه، كشف موقع "أكيد" الإخباري الأردني، حقيقة "الإشاعة" المتداولة بشأن "صور لسماعات أحد المساجد، تظهر عليها آثار إطلاق عيارات نارية، على أنها حدثت في الأردن فجر اليوم، بسبب انزعاج أحد المواطنين من صوت أذان الفجر".

وذكر "أكيد" أن الصور المنشورة تبين أنها لمسجد في محافظة ميسان في العراق، "وتحديدا في حي الشهداء بالعاصمة بغداد في منطقة (العمارة)، الواقعة على نهر دجلة، يوم 23 أبريل الماضي، ونشرتها المواقع الإخبارية المحلية هناك".

المصدر: وسائل إعلام أردنية