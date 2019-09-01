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مصر.. إصابة 8 أشخاص في سقوط مصعد من الطابق السادس

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مصر.. إصابة 8 أشخاص في سقوط مصعد من الطابق السادس
Globallookpress ZUMAPRESS.com / Fayed El-Geziry
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيف
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أدى سقوط مصعد للركاب في محافظة سوهاج في مصر، من الطابق السادس في عمارة من 9 طوابق كان يستقله 14 شخصا، إلى إصابة 8 من مستقليه ونقلوا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وأشارت وسائل إعلام محلية أن سلطات المحافظة دفعت بقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية إلى مكان الحادث للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وتبين من خلال التحريات التي أجرتها إدارة المباحث الجنائية والشرطة، أن الحادث وقع بسبب الحمولة الزائدة، التي أدت إلى أنزلقه وسقوط الكابينة من الطابق السادس وحتى الطابق الأرضي، الأمر الذي نتج عنه إصابة 8 من ركابه بجروح مختلفة وكدمات.

وفتحت سلطات المحافظة تحقيقا بالحادث.

المصدر: اليوم السابع

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