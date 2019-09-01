مصر.. إصابة 8 أشخاص في سقوط مصعد من الطابق السادس
Globallookpress ZUMAPRESS.com / Fayed El-Geziry
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcdc
أدى سقوط مصعد للركاب في محافظة سوهاج في مصر، من الطابق السادس في عمارة من 9 طوابق كان يستقله 14 شخصا، إلى إصابة 8 من مستقليه ونقلوا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.
وأشارت وسائل إعلام محلية أن سلطات المحافظة دفعت بقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية إلى مكان الحادث للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وتبين من خلال التحريات التي أجرتها إدارة المباحث الجنائية والشرطة، أن الحادث وقع بسبب الحمولة الزائدة، التي أدت إلى أنزلقه وسقوط الكابينة من الطابق السادس وحتى الطابق الأرضي، الأمر الذي نتج عنه إصابة 8 من ركابه بجروح مختلفة وكدمات.
وفتحت سلطات المحافظة تحقيقا بالحادث.
المصدر: اليوم السابع
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)