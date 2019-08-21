 
مباشر

أسلحة المستقبل الروسية المتطورة في أيدي القوات الخاصة المصرية (صور)

أخبار العالم العربي

أسلحة المستقبل الروسية المتطورة في أيدي القوات الخاصة المصرية (صور)
function.mil.ru
الأسلحة الروسية التي حصلت عليها القوات المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/maix

شهد موقع تدريب دوبروفيتشي في منطقة ريازان الروسية، يوم 20 أغسطس، احتفالا رسميا برفع أعلام الدول المشاركة في التدريبات العسكرية الروسية المصرية البيلاروسية "حماة الصداقة-2019".

أسلحة المستقبل الروسية المتطورة في أيدي القوات الخاصة المصرية (صور)
function.mil.ru
القوات الخاصة المصرية تتسلم الأسلحة الروسية

وزود الجنود المصريون بأسلحة فردية وبنادق هجومية من طراز AK-74M، بالإضافة إلى مجموعة معدات قتالية روسية الصنع، منها البزة العسكرية الروسية الحديثة "راتنيك"، حيث اختبر المشاركون الأسلحة التي تم استلامها.

أسلحة المستقبل الروسية المتطورة في أيدي القوات الخاصة المصرية (صور)
function.mil.ru
القوات الخاصة المصرية في روسيا
إقرأ المزيد
لحظات مغادرة قوات مظليين مصرية إلى روسيا
لحظات مغادرة قوات مظليين مصرية إلى روسيا

ويشارك أكثر من 1000 فرد من العسكريين في هذه التدريبات، بما في ذلك نحو 650 من القوات الروسية المحمولة جوا، وأكثر من 150 من القوات المسلحة المصرية، وما يصل إلى 250 من العسكريين من بيلاروسيا، فضلا عن وجود أكثر من 100 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأربع طائرات من طراز إيل-76 من روسيا، وطائرتين من سلاح الجو المصري (C-130 هرقل وCASA C-295).

أسلحة المستقبل الروسية المتطورة في أيدي القوات الخاصة المصرية (صور)
function.mil.ru
القوات المصرية

وستتم المرحلة النشطة من التدريبات العسكرية، في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب ضرب شاب من ذوي الإعاقة.. غضب كبير على مواقع التواصل بمصر