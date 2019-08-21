أسلحة المستقبل الروسية المتطورة في أيدي القوات الخاصة المصرية (صور)

شهد موقع تدريب دوبروفيتشي في منطقة ريازان الروسية، يوم 20 أغسطس، احتفالا رسميا برفع أعلام الدول المشاركة في التدريبات العسكرية الروسية المصرية البيلاروسية "حماة الصداقة-2019".

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وزود الجنود المصريون بأسلحة فردية وبنادق هجومية من طراز AK-74M، بالإضافة إلى مجموعة معدات قتالية روسية الصنع، منها البزة العسكرية الروسية الحديثة "راتنيك"، حيث اختبر المشاركون الأسلحة التي تم استلامها.

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ويشارك أكثر من 1000 فرد من العسكريين في هذه التدريبات، بما في ذلك نحو 650 من القوات الروسية المحمولة جوا، وأكثر من 150 من القوات المسلحة المصرية، وما يصل إلى 250 من العسكريين من بيلاروسيا، فضلا عن وجود أكثر من 100 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وأربع طائرات من طراز إيل-76 من روسيا، وطائرتين من سلاح الجو المصري (C-130 هرقل وCASA C-295).

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وستتم المرحلة النشطة من التدريبات العسكرية، في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية