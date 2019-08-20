نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو للحظة مغادرة مظليين تابعين لها إلى روسيا لخوض مناورات "حماة الصداقة – 4"، مع قوات روسية وبيلاروسية.

ويأتي تدريب "حماة الصداقة - 4" في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات، والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وفقا لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

المصدر: RT