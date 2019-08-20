 
مباشر

لحظات مغادرة قوات مظليين مصرية إلى روسيا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/maad

نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو للحظة مغادرة مظليين تابعين لها إلى روسيا لخوض مناورات "حماة الصداقة – 4"، مع قوات روسية وبيلاروسية.

ويأتي تدريب "حماة الصداقة - 4" في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات، والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وفقا لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما حقيقة مكافأة الـ1500 جنيه لأبطال العالم في اليد بمصر؟