 
مباشر

هيئة التصنيع في الجيش المصري تبحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على الثروة المائية

أخبار العالم العربي

هيئة التصنيع في الجيش المصري تبحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على الثروة المائية
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY City: CAIRO
نهر النيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mad5

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر، الفريق عبد المنعم التراس، أهمية المشاركة في الخطة القومية للحفاظ علي الثروة المائية في مصر، بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إقرأ المزيد
تراجع تدفق مياه النيل بواقع 5 مليارات متر مكعب والحكومة المصرية تعلق
تراجع تدفق مياه النيل بواقع 5 مليارات متر مكعب والحكومة المصرية تعلق

وشدد رئيس الهيئة التابعة للجيش المصري على أن هناك تكليفات من الرئيس المصري للهيئة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتعظيم الموارد المائية المتاحة بالاستفادة من الخبرات العالمية.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن تصريحات رئيسها جاءت خلال زيارة شركة "ووتر آند سويل" المجرية، في إطار تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، حيث شهد اللقاء بحث التعاون الثنائي في مجال إدارة نظم المياه، بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمنتج الشركة Water Retainer بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اعتداء عنيف لشرطي أمريكي على امرأة مخمورة