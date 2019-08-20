أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر، الفريق عبد المنعم التراس، أهمية المشاركة في الخطة القومية للحفاظ علي الثروة المائية في مصر، بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وشدد رئيس الهيئة التابعة للجيش المصري على أن هناك تكليفات من الرئيس المصري للهيئة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتعظيم الموارد المائية المتاحة بالاستفادة من الخبرات العالمية.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن تصريحات رئيسها جاءت خلال زيارة شركة "ووتر آند سويل" المجرية، في إطار تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، حيث شهد اللقاء بحث التعاون الثنائي في مجال إدارة نظم المياه، بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمنتج الشركة Water Retainer بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

المصدر: RT