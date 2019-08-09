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تراجع تدفق مياه النيل بواقع 5 مليارات متر مكعب والحكومة المصرية تعلق

أخبار العالم العربي

تراجع تدفق مياه النيل بواقع 5 مليارات متر مكعب والحكومة المصرية تعلق
Reuters
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، وجود صور لجفاف المياه في بعض الترع والمصارف في البلاد، وتعرض مصر لكارثة زراعية، تزامنا مع انخفاض تدفق مياه نهر النيل 5 مليارات متر مكعب.

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وكشف المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الري التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض تدفق المياه في نهر النيل.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز، وأن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

المصدر: وكالات

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