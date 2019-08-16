مظاهرات الأسبوع الـ 26 في الجزائر ترفض "لجنة الحوار"
خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الأخرى، في الأسبوع الـ 26 من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ 22 فبراير المنصرم.
وردد المتظاهرون في العاصمة شعارات معارضة لـ "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار"، ومنسقها كريم يونس.
« Karim Younes à la poubelle »— Khaled Drareni (@khaleddrareni) 16. august 2019
Karim Younes est le président du panel de dialogue #Vendredi26#Algerie#الجمعة26#الجزائرpic.twitter.com/ITqoK4oPPZ
ورفع المحتجون في مدن عنابة والبليدة وتيبازة والبويرة وتيزي وزو وبجاية، شعارات تدعو إلى إقامة "دولة مدنية لا عسكرية"، كما رفضوا إجراء أي حوار مع "العصابات".
وشهدت شوارع العاصمة تعزيزات أمنية مكثفة، بحضور عشرات المركبات والسيارات التابعة لقوات الأمن على أرصفة الشوارع الرئيسة.
#Vendredi26#Algerie#الجمعة26#الجزائرpic.twitter.com/lJP7un5uGY— Khaled Drareni (@khaleddrareni) 16. august 2019
وترفض شريحة واسعة من المحتجين تنظيم انتخابات رئاسية طالما لا يزال كبار المسؤولين من عهد رئاسة بوتفليقة (1999-2019) (الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والفريق أحمد قايد صالح) في الحكم.
المصدر: RT + وكالات