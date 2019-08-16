 
مباشر

مظاهرات الأسبوع الـ 26 في الجزائر ترفض "لجنة الحوار"

أخبار العالم العربي

مظاهرات الأسبوع الـ 26 في الجزائر ترفض
Reuters RB/mjb
مظاهرات الجزائر (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9qh

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الأخرى، في الأسبوع الـ 26 من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ 22 فبراير المنصرم.

وردد المتظاهرون في العاصمة شعارات معارضة لـ "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار"، ومنسقها كريم يونس.

ورفع المحتجون في مدن عنابة والبليدة وتيبازة والبويرة وتيزي وزو وبجاية، شعارات تدعو إلى إقامة "دولة مدنية لا عسكرية"، كما رفضوا إجراء أي حوار مع "العصابات".

وشهدت شوارع العاصمة تعزيزات أمنية مكثفة، بحضور عشرات المركبات والسيارات التابعة لقوات الأمن على أرصفة الشوارع الرئيسة.

وترفض شريحة واسعة من المحتجين تنظيم انتخابات رئاسية طالما لا يزال كبار المسؤولين من عهد رئاسة بوتفليقة (1999-2019) (الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والفريق أحمد قايد صالح) في الحكم.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا