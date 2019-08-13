رغم العطلة.. طلاب جزائريون يتظاهرون للأسبوع الـ 25 على التوالي (فيديو)

تظاهر اليوم الثلاثاء، مئات الطلاب في الجزائر وللأسبوع الـ 25 على التوالي رغم العطل الجامعية، مطالبين بتغيير النظام وبالديمقراطية.

وواصل الطلاب المطالبة برحيل جميع الجهات الفاعلة في النظام منذ استقلال البلاد عام 1962، ونفوا صحة تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الذي قال مؤخرا إن "المطالب الأساسية لحركة الاحتجاج غير المسبوقة التي أنشئت في 22 فبراير تحققت وبشكل كامل".

وهتف الطلاب الذين رافقهم أساتذة ومواطنون أثناء سيرهم في شوارع وسط العاصمة، "ليرحل النظام"، "أطلقوا سراح المعتقلين"، "الجزائر حرة وديمقراطية" و"الشعب يريد الاستقلال".

ورفض المتظاهرون أيضا الحوار الذي اقترحته السلطات ورفعوا شعارات ضد كريم يونس، الذي كان وزيرا سابقا ورئيس "المجلس الشعبي الوطني" الأسبق واختير لإدارة "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة".

وكلفت السلطات هذه الهيئة بإجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستحدد خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل.

وترفض حركة الاحتجاج تنظيم انتخابات رئاسية طالما لا يزال كبار المسؤولين من عهد رئاسة بوتفليقة (1999-2019) (الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والفريق أحمد قايد صالح) في الحكم.

المصدر: أ ف ب